Invitation aux médias - Dépôt d'un projet de loi permettant de préserver le principe de la souveraineté parlementaire
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Langue française
05 mai, 2026, 15:30 ET
QUÉBEC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse en lien avec le dépôt d'un projet de loi permettant au Parlement du Québec de préserver le principe de la souveraineté parlementaire à l'égard de la Charte de la langue française et de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français.
Cet événement aura lieu :
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Date :
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6 mai 2026
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Heure :
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11 h 15 (après la période de questions)
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Lieu :
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Salle Evelyn-Dumas
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Assemblée nationale du Québec
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1150, avenue Honoré-Mercier
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Québec (Qc) G1A 1A3
*L'événement aura lieu sous réserve de l'acceptation du projet de loi par les parlementaires.
SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française
Source : Anne-Sophie Bonneau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Langue française, Tél. : 367-763-1146, [email protected]
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