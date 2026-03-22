Journée québécoise de la francophonie canadienne - Le Québec célèbre les communautés francophones et acadiennes

QUÉBEC, le 22 mars 2026 /CNW/ - À l'occasion de la quatrième édition de la Journée québécoise de la francophonie canadienne, le ministre de la Langue française et ministre responsable de la Francophonie canadienne, M. Jean-François Roberge, vous invite à célébrer les liens privilégiés qui unissent les francophones et les francophiles du Canada, et à apprécier la vitalité de l'ensemble des communautés francophones présentes au pays.

Cette journée revêt une importance toute particulière pour le gouvernement du Québec, car elle contribue véritablement au rapprochement entre le Québec et les communautés francophones de toutes les provinces et territoires. Elle repose sur une vision rassembleuse : la langue que nous partageons n'est pas seulement un outil de communication, elle nous réunit au sein d'un espace privilégié de coopération, ancré dans des valeurs communes. Nos liens historiques marqués d'une longue amitié favorisent l'établissement de partenariats et de collaborations mutuellement bénéfiques entre le Québec et l'ensemble de la francophonie canadienne.

Le Centre de la francophonie des Amériques s'est vu confier le mandat par le gouvernement du Québec d'animer cette journée du 22 mars. Voué à la promotion et à la valorisation de la langue française au Québec, au Canada et dans les Amériques, le Centre propose ainsi cette année un éventail d'initiatives et d'activités sous le thème « Plus proches qu'on le pense! », afin de mieux faire connaître la francophonie canadienne aux Québécoises et Québécois.

Citations

« Notre gouvernement est résolument engagé à promouvoir et à valoriser notre langue commune. Il est un partenaire des francophones du Canada et est soucieux de maintenir et de développer ces liens et ces amitiés riches et solides, malgré les distances et le temps. C'est notre façon à nous de clamer haut et fort que l'apport culturel, économique et social de chacun est important, et que c'est ensemble, fiers et solidaires, que nous contribuons à la vitalité de la francophonie en Amérique. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et ministre responsable de la Francophonie canadienne

« Lors de cette journée, nous souhaitons créer, au Québec, des occasions de rencontres, de discussions et de rapprochement avec les différentes communautés francophones du pays. Les francophones du Québec et des communautés francophones et acadienne du Canada sont liés par bien plus que la langue. Nous partageons une histoire, une culture, des expressions et des élans communs. Cette journée nous rappelle l'importance de nourrir ces liens, de bâtir des ponts durables et de célébrer la richesse de la francophonie plurielle. À travers une programmation et des actions de communication diversifiées, proposées partout au Québec et en ligne, le Centre de la francophonie des Amériques contribue concrètement à ce rapprochement, en favorisant les rencontres, en soutenant le dialogue et en mettant en valeur notre riche diversité. »

Michel Robitaille, président du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques

Lien connexe

Journée du 22 mars - Page du CFA

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Source : William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Langue française, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère de la Langue française, Tél. : 418 781-9520, [email protected]