Cérémonie de remise des prix pour la valorisation de la langue française - Valorisation de la langue française : des prix décernés pour la promotion de notre langue commune

QUÉBEC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Lors d'une cérémonie de reconnaissance, le ministère de la Langue française a honoré neuf personnes et une organisation. Cet événement a permis de rendre hommage à ces personnes pour leur contribution exceptionnelle à l'épanouissement et au maintien de la langue française sur le continent américain, en plus de souligner l'importance de leur engagement pour la pérennité de notre langue commune.

Ont été reçus à l'Ordre des francophones d'Amérique :

Pour les autres continents : M me Carmen Mata Barreiro;

Carmen Mata Barreiro; Pour les Amériques : M me Licia Soares de Souza;

Licia Soares de Souza; Pour l'Acadie : M me Marie-Thérèse Landry;

Marie-Thérèse Landry; Pour l'Ouest canadien : M. Frank McMahon;

Pour l'Ontario : M me Jacqueline Pelletier;

Jacqueline Pelletier; Pour le Québec : M. Karl Blackburn et M. Wim Remysen.

Le Prix du 3-juillet-1608, qui commémore la fondation de la ville de Québec par Samuel de Champlain, a également été remis. Ce prix met en valeur une organisation œuvrant en Amérique du Nord qui rend ou a rendu des services exceptionnels à une collectivité de langue française et à l'ensemble de la francophonie nord-américaine. Le Théâtre la Seizième de Vancouver a reçu le prix des mains de Mme Catherine Vallières-Roland, conseillère municipale du district de Montcalm-Saint-Sacrement et mairesse suppléante, représentant la Ville de Québec.

Finalement, le Ministère a aussi décerné deux prix pour récompenser l'utilisation d'un français de grande qualité dans les médias. Remis par la sous-ministre de la Langue française, Mme Juliette Champagne, le prix Jules-Fournier, destiné aux professionnels de la presse écrite, a été décerné à Mme Émilie Dubreuil, tandis que le prix Raymond-Charette, destiné aux professionnels de la télévision ou de la radio, a été remis à M. Charles Tisseyre.

Citation :

« Dans les dernières années, le gouvernement du Québec s'est donné comme mission de renforcer la vitalité du français, tant au Québec qu'ailleurs dans le monde. C'est en unissant les actions gouvernementales et celles des femmes, des hommes et des organisations que nous avons honorés aujourd'hui que nous pourrons garantir aux générations futures le droit de vivre et de s'épanouir en français. Je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous d'avoir investi de l'énergie et du temps pour la cause de notre langue. Vous êtes des exemples à suivre, et je souhaite que beaucoup s'inspirent de vos actions, de vos décisions et de votre travail pour participer, eux aussi, à la valorisation de la langue française. Bravo pour vos accomplissements exceptionnels! »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

Faits saillants :

L'Ordre des francophones d'Amérique est décerné à des personnes qui se consacrent ou se sont consacrées au maintien et à l'épanouissement de la langue française en Amérique ou qui ont soutenu activement l'essor de la vie française sur le continent américain. Cette distinction est remise depuis 1978.

Les insignes de l'Ordre sont constitués d'une médaille et d'une fleur de lys stylisée qui représente le symbole de l'Ordre et qui est portée à la boutonnière. Les récipiendaires reçoivent également un parchemin calligraphié, signé par le premier ministre du Québec et par le ministre de la Langue française.

L'organisation lauréate du Prix du 3-Juillet-1608 se voit offrir une plaque commémorative gravée à son nom, accompagnée d'une bourse de 5 000 $.

Les gagnants des prix Jules-Fournier et Raymond-Charette se voient offrir chacun une bourse de 5 000 $ et un parchemin calligraphié, signé par le ministre de la Langue française.

Autrefois organisée chaque année, cette cérémonie se tiendra dorénavant tous les deux ans.

Lien connexe :

Prix en culture et langue française | Gouvernement du Québec

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Source : William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Langue française, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère de la Langue française, Tél. : 418 781-9520, [email protected]