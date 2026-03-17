/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Cérémonie de remise des prix pour la valorisation de la langue française

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des médias à la cérémonie de remise des prix pour la valorisation de la langue française.

Pour l'occasion, M. Jean-François Roberge sera accompagné de Mme Juliette Champagne, sous-ministre de la Langue française, et de Mme Catherine Vallières-Rolland, conseillère municipale du district de Montcalm-Saint-Sacrement et mairesse suppléante.

Durant la cérémonie, les distinctions suivantes seront remises : l'Ordre des francophones d'Amérique, le Prix du 3-juillet-1608, le prix Jules-Fournier et le prix Raymond-Charette.

Date : Mardi 17 mars 2026 Heure : 17 h 30 Lieu : Salle Le Confessionnal

Le Capitole de Québec

Québec

Pour participer, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Source : William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre Jean-François Roberge, 438 873-9819, [email protected]