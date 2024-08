INVITATION AUX MÉDIAS - Déjeuner-causerie sur les enjeux du Bas-St-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 29 août 2024 /CNW/ - Les représentant(e)s des médias sont conviés à un événement le 4 septembre prochain organisé conjointement par le Conseil du patronat du Québec (CPQ), la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette.

La directrice générale de la SOPER, Mme Marina Soubirou et le directeur général de la Chambre de commerce, M. Jean-Nicolas Marchand, accueilleront M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ, à la Station, pour un déjeuner-causerie sur les enjeux du Bas-Saint-Laurent.

Dans un contexte où une série de fermetures d'entreprises a secoué récemment la région du Bas-St-Laurent, le CPQ fera le point sur le climat d'affaires qui se détériore. Il brossera un portrait de la situation et des défis auxquels sont face les entreprises. Sans s'y limiter, il abordera les dommages collatéraux de la crise du logement, le ralentissement économique, l'immigration, etc.

Informations générales

Date : Mercredi le 4 septembre 2024 Heure : 7 h 30 à 9 h 00 Lieu : La Station, 40, rue Saint-Germain Est - Local 230, Rimouski

Les médias auront la possibilité de poser des questions à la fin de l'événement, vers 8 h 45, et de réaliser des entrevues sur place avec les porte-paroles.

Les représentant(e)s des médias qui souhaitent être présent(e)s doivent confirmer leur présence à l'adresse courriel suivante : [email protected].

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Victoria Drolet, Conseillère principale aux affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec (CPQ), [email protected], Cell. : 438 888-3312 ; Rosalie Côte Dupuis, Coordonnatrice marketing, Société de promotion économique de Rimouski (SOPER), [email protected], Cell. : 581 624-8329