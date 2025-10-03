INVITATION AUX MÉDIAS - Défis climatiques : innovons pour les infrastructures de demain - Vieillissement, climat, coûts : relever ensemble le défi des infrastructures québécoises

MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Les infrastructures du Québec sont à la croisée des chemins. Vieillissement accéléré, coûts d'entretien grandissants et impacts de plus en plus visibles des changements climatiques fragilisent nos réseaux essentiels. Face à ces pressions, chercheurs, décideurs et acteurs de l'industrie sont appelés à unir leurs forces pour trouver des solutions durables.

. (Groupe CNW/École de technologie supérieure)

C'est dans cet esprit que l'Institut AdapT et le Conseil des infrastructures organisent une grande journée d'échanges et d'ateliers. L'événement, qui se veut un appel à l'action, vise à mettre de l'avant les initiatives les plus prometteuses, stimuler la recherche appliquée et créer de nouveaux maillages entre le milieu académique, institutionnel et industriel.

Trois grands thèmes guideront les discussions : mieux comprendre les risques, partager les solutions déjà en cours et construire ensemble de nouveaux projets afin d'accélérer l'adaptation du bâti québécois.

Nous invitons les représentants des médias à assister à cette journée pour échanger avec les experts, les décideurs et les acteurs de terrain mobilisés autour de l'avenir des infrastructures du Québec.

QUAND : Mardi 7 octobre, de 8 h 30 à 17 h

Horaire détaillé : Événement Défis climatiques - ÉTS Montréal (etsmtl.ca) OÙ : École de technologie supérieure (ÉTS)

1220, rue Notre-Dame Ouest (Maison des étudiants)

Salon des diplômés (E-2023) QUI : Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction, ÉTS

Sophie Larivière-Mantha, présidente, Ordre des ingénieurs du Québec

Michel Binette, président-directeur général, Conseil des Infrastructures

Éric Bosco, directeur exécutif, Institut AdapT

Geneviève Roy, vice-présidente, Environnement et développement durable, Pomerleau

Dominic Lemarquis, vice-président principal, Société québécoise des infrastructures

Philippe Batani, premier vice-président, Affaires publiques, communications et stratégie, CDPQ Infra

Steve Chagnon, directeur, Efficacité des projets de construction, Hydro-Québec

Annie Levasseur, directrice scientifique, Institut AdapT

Philippe Raymond, chef de l'élaboration de projets, Est du Canada, Banque de l'infrastructure du Canada

SOURCE École de technologie supérieure

Pour plus d'informations, confirmer votre présence ou pour une demande d'entrevue, veuillez contacter Karla Duval : [email protected], 514-816-3980