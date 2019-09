Invitation aux médias - Coupe Centraide 2019 : 26 entreprises s'allient pour déjouer le décrochage scolaire

MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Centraide du Grand Montréal et la Fondation Impact de Montréal s'allieront les 7 et 8 septembre 2019 au Stade Saputo pour la 8e Coupe Centraide. Plus de 500 employés de 26 entreprises participeront à ce tournoi-bénéfice de soccer afin de soutenir la réussite des jeunes.

Les médias sont invités à assister au dévoilement de la somme récoltée :

Date : Samedi 7 septembre 2019 Heure : 12 h 30 Lieu : Stade Saputo, 4750 Sherbrooke Est, Montréal Qui : Yannick Elliott, vice-président, développement philanthropique, Centraide du Grand Montréal

Véronique Fortin, directrice exécutive, Fondation Impact de Montréal

Des organismes appuyés par Centraide du Grand Montréal et par la Fondation Impact de Montréal et des jeunes aidés.

L'entrée au Stade Saputo sera gratuite pour le public les 7 et 8 septembre. Les matchs se dérouleront en continu de 9 h à 17 h. Les rondes finales débuteront à 13 h dimanche et la remise de la Coupe Centraide se fera à 17 h.

Les entreprises qui tenteront de remporter la Coupe Centraide 2019 sont : Banque Nationale, BLG, BMO Groupe Financier, Bombardier, CAE, Deloitte, Mouvement Desjardins, Fasken, Financière Sun Life, Gildan, Société Conseil Groupe LGS-une société IBM, Hydro-Québec, JAMP Pharma, Lallemand, Lavery Avocats, iA Groupe Financier, McCarthy Tétrault, McKesson, METRO, Norton Rose Fulbright, Pharmascience, Pratt & Whitney Canada, RBC Banque Royale, Saputo, SNC-Lavalin et Ville de Montréal.

Renseignements: Annick Gagnon, Centraide du Grand Montréal, Tél. : 514 288-1261, poste 242, gagnona@centraide-mtl.org; Patrick Vallée, Impact de Montréal, Tél. : 514 328-3668, poste 227, patrick.vallee@impactmontreal.com

