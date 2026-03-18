Invitation aux médias - Conférence téléphonique avec la mairesse de Montréal sur le bilan de la mission économique et culturelle en Corée du Sud

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
18 mars, 2026, 15:00 ET
MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les représentantes et représentants des médias à participer à une conférence téléphonique au cours de laquelle elle présentera le bilan de la mission économique et culturelle qui se déroule du 16 au 20 mars 2026, à Séoul et à Busan, en Corée du Sud.
|
Date :
|
Le 20 mars 2026
|
Heure :
|
10 h
La mairesse présentera les retombées économiques, culturelles et diplomatiques de la mission, les rencontres stratégiques tenues ainsi que les perspectives pour les collaborations à venir. Une période de questions suivra.
Accréditation des médias
Les représentantes et représentants des médias souhaitant participer à la conférence téléphonique doivent s'inscrire en écrivant à [email protected].
Les informations techniques pour joindre la conférence téléphonique seront transmises aux personnes accréditées.
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]
Partager cet article