Invitation aux médias - Conférence du ministre Jean-François Roberge

MONTRÉAL, le 12 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des médias à la conférence Planifier l'immigration et mieux intégrer les nouveaux Québécois organisée par le Conseil des relations internationales de Montréal.

M. Roberge s'entretiendra avec M. Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

Cet événement aura lieu :

Date : Jeudi 13 mars 2025 Heure : 12 h Lieu : DoubleTree par Hilton Montréal

1255, rue Jeanne-Mance

Montréal (Québec) H5B 1E5

Les caméramans, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Thomas Verville à [email protected]

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Source : Thomas Verville, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Langue française, Tél. : 514 219-5193, [email protected]