MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de Serge Godin, fondateur et coprésident du conseil d'administration de CGI, et Julie Godin, présidente exécutive du conseil d'administration de CGI, sur le leadership, la relève et l'avenir.

Cet événement unique vous offre l'opportunité de découvrir comment la famille Godin a pris les décisions clés qui ont façonné le succès de l'entreprise et comment ces enseignements peuvent inspirer et guider votre propre PME.

Serge et Julie Godin participeront ensuite à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre, sur leur parcours, de la fondation de CGI à sa croissance internationale, les valeurs et pratiques qui ont permis de bâtir une entreprise pérenne et innovante. Ils aborderont également la succession père-fille, les décisions stratégiques pour la relève, les défis et opportunités à venir et le portrait des 50 prochaines années pour une entreprise en constante évolution.

Date : Jeudi 30 octobre 2025 Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth

900, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal, Québec

H3B 4A5 Heure : De 11 h 30 à 13 h 45 Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Joanna Kanga, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou par téléphone au 438 464-0588.

