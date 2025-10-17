Invitation aux médias - Conférence de presse pour le lancement officiel du Fonds Impulsion
17 oct, 2025, 12:00 ET
MONTRÉAL, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, et ministre responsable de la Jeunesse, ainsi qu'Investissement Québec invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le lancement officiel du Fonds Impulsion. Fortement attendu dans l'écosystème des start-ups, le fonds vise à soutenir les entreprises technologiques québécoises innovantes à fort potentiel de croissance aux stades de préamorçage et d'amorçage.

Date :

lundi 20 octobre 2025



Heure :

17 h



Endroit :

Montréal
Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.
SOURCE Investissement Québec
Sources et information : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du Ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Ministre responsable de la Jeunesse, Cell : 367 990-7086; Catherine Salvail, Conseillère, médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Cell. : 514 863-3744, Courriel : [email protected]
