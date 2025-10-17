Invitation aux médias - Conférence de presse pour le lancement officiel du Fonds Impulsion

MONTRÉAL, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, et ministre responsable de la Jeunesse, ainsi qu'Investissement Québec invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le lancement officiel du Fonds Impulsion. Fortement attendu dans l'écosystème des start-ups, le fonds vise à soutenir les entreprises technologiques québécoises innovantes à fort potentiel de croissance aux stades de préamorçage et d'amorçage.

Date : lundi 20 octobre 2025



Heure : 17 h



Endroit : Montréal

