Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre de la Justice

QUÉBEC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le député de Mégantic, M. François Jacques, annonceront la subvention de divers projets visant à contribuer au développement culturel et sportif de la région.

Consignes pour participer à l'activité médiatique

La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]

DATE : Le 22 juin 2026



HEURE : 10 h 30



LIEU : Lac-Mégantic *L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]