Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre de la Justice
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
19 juin, 2026, 12:00 ET
QUÉBEC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le député de Mégantic, M. François Jacques, annonceront la subvention de divers projets visant à contribuer au développement culturel et sportif de la région.
Consignes pour participer à l'activité médiatique
La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.
Accréditation obligatoire
Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]
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DATE :
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Le 22 juin 2026
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HEURE :
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10 h 30
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LIEU :
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Lac-Mégantic
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*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes accrédités.
SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]
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