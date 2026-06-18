Le ministre de la Justice annonce la nomination d'un juge et d'une juge de paix magistrat de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de M. Eli Kano à titre de juge ainsi que celle de Mme Amélie Roy comme juge de paix magistrat de la Cour du Québec.

M. Eli Kano est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 2008 et a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2024, il exerçait sa profession au sein du cabinet Trivium Légal Inc. M. Kano exercera principalement ses fonctions à la Chambre civile à Laval.

Mme Amélie Roy est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 2010 et a amorcé sa carrière en pratique privée. Depuis 2020, elle exerçait sa profession au sein de l'Autorité des marchés financiers. Le lieu de résidence de Mme Roy est établi à Québec ou dans le voisinage immédiat.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777