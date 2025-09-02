Invitation aux médias - Conférence de presse de la coroner Me Géhane Kamel - Décès d'une fillette survenu à Granby le 30 avril 2019

Nouvelles fournies par

Bureau du coroner

02 sept, 2025, 08:00 ET

QUÉBEC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner invite les représentants et représentantes des médias à une conférence de presse au cours de laquelle la coroner Me Géhane Kamel présentera les conclusions de son investigation concernant le décès d'une fillette survenu à Granby le 30 avril 2019. Me Kamel répondra par la suite aux questions des journalistes lors de la période prévue à cet effet.

Date :               

Mercredi 3 septembre 2025


Heure :             

11 h (Accueil des médias à compter de 10 h 30)


Endroit :         

Salle de presse (RC 40)

1701, rue Parthenais (entrée des médias par la rue Fullum)

Montréal (Québec) H2K 3S7


Notes :

Le rapport d'investigation pourra être consulté sur le site Internet du Bureau du coroner le mercredi 3 septembre à compter de 8 h au www.coroner.gouv.qc.ca

Prenez note que la coroner n'émettra aucun commentaire avant la conférence de presse et n'accordera aucune entrevue individuelle lors de l'événement ni subséquemment.

Lors de la période prévue à cet effet, les journalistes qui le désirent pourront poser leurs questions en anglais, mais la coroner répondra exclusivement en français.

Pour assister à la conférence de presse :

Veuillez SVP confirmer votre présence avant le mercredi 3 septembre à 8 h par courriel à l'adresse [email protected].

Pour assister à la conférence de presse sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (Microsoft Teams) :

Cliquez ici

Source :
Jake Lamotta Granato
Responsable des communications et des relations avec les médias
1 888 CORONER, poste 20225
Cellulaire : 418 906-8097
[email protected]

SOURCE Bureau du coroner

Profil de l'entreprise

Bureau du coroner