Invitation aux médias - Conférence de presse concernant une annonce à Lac-Mégantic
03 oct, 2025, 17:06 ET
LAC-MÉGANTIC, QC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Le député de Mégantic et Whip en chef du gouvernement, M. François Jacques, au nom du ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant une annonce dans la ville de Lac-Mégantic.
La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.
Aux journalistes qui souhaitent participer à la conférence, veuillez s'il vous plaît confirmer votre présence à l'adresse suivante : [email protected]
DATE :
Le 6 octobre 2025
HEURE :
11 h
LIEU :
Lac-Mégantic
* L'adresse précise de l'activité sera transmise par courriel aux journalistes qui auront confirmé leur présence.
Source : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]
