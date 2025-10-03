Invitation aux médias - Conférence de presse concernant une annonce à Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC, QC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Le député de Mégantic et Whip en chef du gouvernement, M. François Jacques, au nom du ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant une annonce dans la ville de Lac-Mégantic.

Consignes pour participer à l'activité médiatique

La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.

Aux journalistes qui souhaitent participer à la conférence, veuillez s'il vous plaît confirmer votre présence à l'adresse suivante : [email protected]

DATE : Le 6 octobre 2025



HEURE : 11 h



LIEU : Lac-Mégantic * L'adresse précise de l'activité sera transmise par courriel aux journalistes qui auront confirmé leur présence.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]