INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant notre sécurité énergétique

VARENNES, QC, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et député de Marc-Aurèle-Fortin, M. Carlos Leitão, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Lasalle-Émard-Verdun, M. Claude Guay, ainsi que la députée de Verchères, Mme Suzanne Roy, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant notre sécurité énergétique.

Date : Le 29 septembre 2025



Heure : 10 h



Endroit : Varennes

Une pièce d'identité est exigée pour accéder à l'événement

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

