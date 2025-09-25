Accélérer l'innovation et l'adoption de l'intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 25 sept. 2025 /CNW/ - À l'occasion de l'événement ALL IN, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, a annoncé le lancement du fonds d'investissement Telegraph I, visant à soutenir la croissance de jeunes entreprises innovantes du secteur de l'intelligence artificielle (IA). Elle a également lancé un appel de projets ayant pour but d'encourager l'adoption de l'IA par des PME et des startups québécoises.

Soutenir le développement de l'IA

Par l'entremise de Telegraph I, le gouvernement du Québec réaffirme sa volonté de demeurer un leader en IA à l'échelle internationale. Ce fonds permettra à des entreprises émergentes à fort potentiel de croissance de bénéficier non seulement d'un appui financier, mais aussi d'un accompagnement par des experts reconnus du milieu.

Sa gestion est confiée à une équipe chevronnée, dont fait partie l'entrepreneur québécois Étienne Mérineau, qui mettra son expérience et son réseau au service de la croissance des entreprises soutenues.

Avec une clôture finale d'une valeur totale d'environ 40 millions de dollars, le fonds Telegraph I est basé sur le ratio suivant : pour chaque dollar investi par des investisseurs privés et institutionnels, le gouvernement du Québec injecte un montant équivalent. Cette approche vise à stimuler les investissements privés au profit de l'innovation québécoise. À terme, près d'une trentaine d'entreprises pourraient bénéficier de ce soutien.

Favoriser l'adoption de l'IA

De plus, le gouvernement lance l'appel de projets d'innovation collaborative en intelligence artificielle et en technologies quantiques. Celui-ci vise à faciliter l'adoption de l'IA au sein des PME et des startups, qui font souvent face à des barrières importantes, qu'elles soient financières, techniques ou organisationnelles.

Certaines d'entre elles hésitent à se lancer par manque de ressources, de connaissances spécialisées ou de partenaires fiables. Cet appel de projets vise donc à stimuler la collaboration entre les entreprises, les centres de recherche publics et des partenaires du domaine, dans le but de rendre l'adoption de l'IA plus accessible.

Une enveloppe de 5 millions de dollars est prévue pour financer les projets retenus.

Citations :

« Le Québec est un leader mondial en matière d'IA. Notre gouvernement souhaite renforcer cette position en appuyant des initiatives porteuses comme le fonds Telegraph I et l'appel de projets annoncé aujourd'hui. Les entreprises qui bénéficieront de cet appui contribueront directement à renforcer la compétitivité du Québec dans des secteurs clés de notre économie. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Intégrer l'IA et les technologies quantiques dans notre économie est une solution gagnante pour relever les nombreux défis de notre société. En investissant 25 millions de dollars pour accélérer le développement de ces domaines d'avenir, notre gouvernement s'assure de demeurer à l'avant-garde tout en soutenant les entreprises innovantes, qui sont les fières ambassadrices de l'ingéniosité québécoise en IA et en quantique. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour les volets de l'Intelligence artificielle, de la Quantique, des Sciences et de l'Innovation

Faits saillants :

ALL IN est un événement consacré à l'intelligence artificielle qui figure parmi les plus importants au Canada et qui accueille plus de 6 000 dirigeants, experts, chercheurs et innovateurs de plus de 30 pays. Il est organisé par Scale AI, en collaboration avec Mila.

et qui accueille plus de 6 000 dirigeants, experts, chercheurs et innovateurs de plus de 30 pays. Il est organisé par Scale AI, en collaboration avec Mila. Le Fonds de capital de risque Telegraph I vise à réaliser des investissements moyens de 250 000 $ à 750 000 $ dans de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, principalement sous forme de prises de participation dans le capital-actions. Il soutiendra les entrepreneurs à des étapes charnières de leur développement et facilitera leur commercialisation et leur internationalisation.

Le gouvernement investit, par l'entremise d'Investissement Québec, selon un ratio d'appariement d'un dollar pour chaque dollar provenant d'autres investisseurs jusqu'à un maximum de 20 millions de dollars dans le fonds Telegraph I. Parmi les autres partenaires financiers figurent le Fonds québécois d'amorçage Teralys, financé par La Caisse, et plusieurs autres investisseurs privés québécois et internationaux.

L'investissement gouvernemental dans le fonds Telegraph I étant réalisé dans une perspective de rendement, il est attendu que le gestionnaire rembourse le montant investi par le gouvernement en plus de générer un rendement compétitif aux termes du marché.

L'appel de projets d'innovation collaborative en intelligence artificielle et en technologies quantiques s'inscrit dans le cadre du programme Innovation, lequel vise notamment à appuyer les entreprises qui regroupent leurs efforts pour mener à bien des projets d'innovation.

L'appel de projets se fait en collaboration avec l'initiative Confiance IA, l'Institut de valorisation des données (IVADO) et les regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) du Québec.

Les organismes d'accompagnement ont jusqu'au 30 octobre prochain pour déposer les demandes des regroupements d'entreprises, en suivant le processus indiqué sur la page Web de l'appel de projets.

