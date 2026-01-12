INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le réseau des centres de transfert de technologie des cégeps du Québec

SHERBROOKE, QC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, ainsi que la députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises), Mme Geneviève Hébert, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le réseau des centres de transfert de technologie des cégeps du Québec.

Date : Le 14 janvier 2026



Heure : 10 h 30



Endroit : Sherbrooke

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

