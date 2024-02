INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le dépôt du projet de loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Économie et de l'Innovation en matière de recherche

QUÉBEC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le dépôt du projet de loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Économie et de l'Innovation en matière de recherche, sous réserve que les membres de l'Assemblée nationale acceptent d'être saisis du projet de loi.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés du scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion.

Date : Le mercredi 7 février 2024



Heure : 11 h 30



Lieu : Foyer de l'Assemblée nationale du Québec

Seuls les journalistes accrédités à l'Assemblée nationale pourront se rendre sur place pour assister à la conférence de presse. Les autres représentants des médias pourront suivre le point de presse en ligne ici.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Rosalie Tremblay-Cloutier, Conseillère politique, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Cell. : 438 777-3777; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]