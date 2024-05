INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant l'étude sur le marché de la vente au détail de l'essence au Québec

QUÉBEC, le 15 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que le député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'étude sur le marché de la vente au détail de l'essence au Québec.

Date : Le jeudi 16 mai 2024 Heure : 12 h 45 Lieu : Salle Bernard-Lalonde

Seuls les journalistes accrédités à l'Assemblée nationale pourront se rendre sur place pour assister à la conférence de presse. Les autres représentants des médias pourront suivre le point de presse en ligne ici.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]