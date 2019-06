Invitation aux médias - Conférence de presse - Annonce du renouvellement des ententes des SADC et CAE du Québec avec le gouvernement du Canada

QUÉBEC, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Réseau des SADC et CAE vous invite à une conférence de presse au cours de laquelle M. Massé le député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, annoncera le renouvellement des ententes entre les SADC et CAE et le gouvernement du Canada.

Cette annonce se fera au nom de l'honorable Navdeep Bains. Vous aurez également l'occasion d'entendre les propos du président du Réseau des SADC et CAE, M. Daniel Dumas, sur cette collaboration fructueuse qui, depuis près de 40 ans, permet à notre organisation d'assurer le développement économique local des collectivités et d'accompagner les entrepreneurs dans la réussite de leurs projets d'affaires.

Nous espérons vous compter des nôtres à cet événement où des nouveautés visant à mieux desservir les collectivités rurales du Québec vous seront dévoilées !

Date de la conférence de presse : Vendredi, 7 juin 2019

Heure : 9 h 45

Endroit : La Boîte à Malt | 1810 route des Rivières, local 402, Saint-Nicolas, QC, G1A 2P6



Restez branchés

Facebook, Twitter

SOURCE RESEAU DES SADC ET CAE

Renseignements: Christine Pilote, directrice des communications, Réseau des SADC et CAE, 581 999-6363, cpilote@ciril.qc.ca

Related Links

http://www.sadc-cae.ca/index.php