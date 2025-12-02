MONTRÉAL, le 2 déc. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

Lors de cette conférence, Patrick Decostre expliquera comment cette entreprise, pionnière québécoise des énergies renouvelables depuis 35 ans, met de l'avant des solutions concrètes et collectives pour soutenir la croissance économique du Québec et renforcer sa compétitivité énergétique.

M. Decostre participera à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre et abordera les défis énergétiques majeurs et leur impact sur les secteurs d'activité, et les solutions concrètes pour assurer un approvisionnement durable et renforcer notre puissance énergétique.

Date : Lieu : Mercredi 3 décembre 2025 Fairmont Le Reine Elizabeth 900, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal, Québec

H3B 4A5 Heure : De 11 h 30 à 13 h 45 Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence

auprès de Joanna Kanga, stratège, Relations médias et Communications

numériques, à [email protected] ou par téléphone au 438 464-0588.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Joanna Kanga, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Tél. : 438 464-0588, [email protected]