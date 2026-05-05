Invitation aux médias ‒ Conférence de Marie-Josée Desrochers : La trajectoire de la Place des Arts, un actif stratégique pour la métropole

MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de Marie-Josée Desrochers, présidente-directrice générale de la Société de la Place des Arts de Montréal.

Madame Desrochers nous présentera la vision qui anime la Place des Arts, pilier incontournable de la vie culturelle montréalaise et canadienne. Elle abordera les grands chantiers qui mobilisent son organisation et qui contribuent à faire de ce lieu emblématique un véritable moteur de développement culturel, social et économique au cœur du centre-ville, accueillant annuellement plus d'un million de spectateurs.

L'allocution sera suivie d'une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre.

Date : Jeudi 7 mai 2026 Lieu : DoubleTree par Hilton Montréal

1255, rue Jeanne-Mance

Montréal

H5B 1E5



Heure : De 11 h 30 à 13 h 45



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence

auprès d'Ariane Joazard-Bélizaire, stratège, Relations médias et

Communications numériques, à [email protected] ou au 514 688-2789.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 688-2789, [email protected]