20ᵉ Forum stratégique sur les grands projets : passer de l'ambition à l'action

Montréal, May 4, 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait aujourd'hui la 20ᵉ édition de son Forum stratégique annuel sur les grands projets. Pour l'occasion, près de 600 participants étaient réunis au Palais des congrès de Montréal. La conférence s'est déroulée en présence de Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal, Stéphane Boyer, maire de Laval, et Sylvain Lambert, maire suppléant de Longueuil.

Depuis deux décennies, cet événement constitue une tribune de référence pour discuter des projets structurants de la métropole. Un constat s'est dégagé de cette édition anniversaire : les projets sont nombreux en habitation, en infrastructures et en mobilité, mais la capacité à les livrer efficacement demeure un enjeu central.

Une mobilisation multisectorielle sur trois priorités

Des centaines de participants issus des secteurs de l'immobilier, de l'aménagement, de l'architecture, de l'ingénierie, du financement, de la construction et des technologies ont pris part à cette journée d'échanges, axée sur trois priorités : lever les freins au développement, maximiser le potentiel des grands actifs urbains et intégrer les technologies pour bâtir une ville plus performante et résiliente.

« Cette édition confirme que le Grand Montréal demeure un terrain fertile pour des projets ambitieux et transformateurs. Des projets structurants comme ceux du quartier Namur-Hippodrome et du Carré Laval illustrent une volonté claire de collaborer et de bâtir des milieux de vie complets, modernes et inclusifs. Les projets sont là, les ambitions aussi. Notre écosystème est mobilisé et prêt à livrer, mais il faut accélérer et sécuriser le financement nécessaire », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Dans un contexte de crise de l'abordabilité et de maintien de nos infrastructures, l'innovation n'est plus une option, mais une nécessité. Que ce soit dans les méthodes de construction, les modèles de financement ou les approches de collaboration, le secteur a une occasion réelle de se transformer en profondeur. On ne peut plus se permettre de faire les choses comme avant. Au Forum d'aujourd'hui, des entreprises d'ici ont démontré qu'il existe déjà des solutions concrètes pour renforcer la résilience de nos infrastructures, optimiser la mobilité intelligente, améliorer la gestion des actifs immobiliers et réduire la consommation d'eau dans les bâtiments, entre autres. L'enjeu, désormais, est d'accélérer le déploiement de solutions innovantes à grande échelle pour transformer et moderniser durablement le secteur », a affirmé Isabelle Dessureault.

« Notre administration rend la Ville plus prévisible, plus agile, et en fait un véritable partenaire. Parce que si on veut voir se réaliser de grands projets à Montréal, il faut être fiable, efficace et avancer au même rythme que ceux qui investissent ici », a indiqué Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

« Montréal est à un moment charnière de son développement. Pour demeurer compétitive à l'échelle internationale, la métropole doit accélérer la réalisation de projets structurants qui enrichissent à la fois l'expérience des citoyens et celle des visiteurs. Tourisme Montréal agit concrètement en investissant et en mobilisant les partenaires afin de transformer le potentiel de la ville en réalisations tangibles. Parce qu'aujourd'hui, l'attractivité d'une destination se construit autant par la qualité de ses infrastructures que par la richesse de son offre », a mentionné Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« Ce forum nous rappelle à quel point nos grandes infrastructures ‒ du Parc olympique, au Quartier des spectacles et à l'Aéroport international Montréal-Trudeau, en passant par nos réseaux de mobilité et nos actifs touristiques et culturels ‒ sont au cœur de notre rayonnement et de notre développement économique. Elles sont stratégiques et sous pression à la fois. Pour en maximiser le potentiel, il faut renforcer la coordination entre les acteurs, optimiser la planification et créer un environnement propice à la réalisation des projets », a conclu Isabelle Dessureault.

Consensus du milieu : l'urgence de réduire les délais et un meilleur partage d'expertise

La Chambre a également mené un atelier de réflexion stratégique avec les 600 professionnels réunis, afin de dégager des solutions concrètes pour accélérer la construction et la réalisation des grands projets. Les résultats de l'atelier révèlent un consensus : pour accélérer les projets, il faut avant tout réduire la lourdeur administrative et les délais d'approbation municipaux, notamment en matière de permis. Les participants insistent également sur l'importance d'une plus grande prévisibilité des cadres réglementaires et financiers, d'une meilleure coordination entre les acteurs publics et privés, ainsi que d'une révision de certains modèles d'approvisionnement public, dont la règle du plus bas soumissionnaire, au profit d'approches plus collaboratives qui favorisent le durable, le local et l'innovation.

La communauté d'affaires du Grand Montréal se dit par ailleurs prête à s'engager activement pour soutenir cette accélération. Cet engagement se traduit par une volonté de s'impliquer dès les premières étapes, notamment dans la concertation et la planification, afin d'améliorer la planification des projets en amont. Enfin, les participants souhaitent également mettre à contribution leur expertise (stratégique, technique et financière) pour soutenir les décideurs publics et améliorer la qualité des projets, tout en adoptant des approches plus collaboratives, incluant le partage des risques, une plus grande transparence et des incitatifs liés à la performance. La Chambre intégrera ces solutions dans son livre blanc, un document stratégique qui proposera une vision ambitieuse et structurée pour l'avenir économique du Québec.

À propos du Forum

Ce forum est réalisé en collaboration avec la Société de développement Angus, Avison Young, Montoni et YUL Aéroport International Montréal-Trudeau, en partenariat avec l'Association de la construction du Québec, Chez Doris, Jeunesse au Soleil, La Presse, le Parc olympique, The Gazette et UTILE, et avec la participation financière de la Ville de Montréal.

À propos du livre blanc

Le livre blanc de la Chambre est un document stratégique qui proposera une vision ambitieuse et structurée pour l'avenir économique du Québec, appuyée sur une analyse rigoureuse et des recommandations concrètes. Il vise à éclairer les décisions publiques à l'approche des élections provinciales, en mettant de l'avant les priorités du milieu des affaires pour renforcer la compétitivité, soutenir la croissance et répondre aux défis économiques actuels. Le livre blanc sera dévoilé en juin 2026, à l'issue de la série politique provinciale de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 688-2789, [email protected]