La Chambre accueillera la première ministre Christine Fréchette dans le cadre de sa série politique provinciale

MONTRÉAL, le 1er mai 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est très heureuse d'annoncer qu'elle recevra la première ministre Christine Fréchette le 1er juin dans le cadre de sa série politique provinciale, une initiative qui réunira ce printemps les cheffes et chefs de la majorité des partis politiques provinciaux.

« Le Québec est à la croisée des chemins. Plus que jamais, il est essentiel de créer un dialogue structuré entre la communauté des affaires et les leaders politiques. Notre plus récent coup de sonde montre d'ailleurs que 52 % des entreprises se disent peu confiantes quant aux perspectives économiques du Québec pour la prochaine année. Dans ce contexte, la Chambre souhaite donc offrir avec sa série politique une tribune pour faire émerger des solutions concrètes et contribuer à des décisions mieux alignées sur les réalités économiques. Nous devons renforcer la compétitivité du Québec et permettre à sa métropole de jouer pleinement son rôle de moteur économique pour libérer le plein potentiel du Québec », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

À l'approche des élections provinciales, cette série d'événements vise à créer un espace privilégié de dialogue entre la communauté des affaires et les décideurs politiques, dans un esprit non partisan et rassembleur. Tous les partis représentés à l'Assemblée nationale ont été conviés.

À ces occasions, les cheffes et chefs de parti seront appelés à échanger avec Mme Isabelle Dessureault. Les discussions porteront sur des priorités structurantes pour l'avenir économique du Québec et de la métropole, notamment :

L'environnement d'affaires, incluant le cadre réglementaire et fiscal;

Le maintien et la modernisation des infrastructures;

L'accès au logement et son abordabilité;

La main-d'œuvre et l'accès aux talents;

La diversification des marchés;

L'avenir et la vitalité du centre-ville de Montréal.

Les détails relatifs à la programmation complète et aux prochaines rencontres sont disponibles sur le site Web de la CCMM. Cette démarche culminera avec le dévoilement d'un livre blanc proposant des solutions concrètes pour soutenir la prospérité économique du Québec.

À propos de la série politique provinciale

Déployée dans le cadre des élections provinciales de 2026, cette initiative vise à créer un espace privilégié d'échanges entre le milieu des affaires et les décideurs politiques à l'approche de ce moment démocratique clé. Dans ce contexte, la Chambre accueillera à sa tribune les cheffes et chefs des principaux partis politiques afin de discuter des priorités économiques du Québec. Cette démarche culminera avec le dévoilement d'un livre blanc proposant des solutions concrètes pour soutenir la prospérité économique du Québec.

La série politique provinciale - À la une Pharmascience accueillera :

Charles Milliard , chef du Parti libéral du Québec, aujourd'hui le 1 er mai 2026

Ruba Ghazal , cheffe parlementaire de Québec solidaire, le 29 mai 2026

Christine Fréchette , première ministre du Québec et cheffe de la Coalition avenir Québec, le 1 er juin 2026

Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, le 12 juin 2026

À propos du livre blanc

Le livre blanc de la Chambre est un document stratégique qui proposera une vision ambitieuse et structurée pour l'avenir économique du Québec, appuyée sur une analyse rigoureuse et des recommandations concrètes. Il vise à éclairer les décisions publiques à l'approche des élections provinciales, en mettant de l'avant les priorités du milieu des affaires pour renforcer la compétitivité, soutenir la croissance et répondre aux défis économiques actuels. Le livre blanc sera dévoilé en juin 2026, à l'issue de la série politique provinciale de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 514 669-6768, Ajbelizaire@ccmm