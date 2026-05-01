La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille l'équipage de la mission Artemis II pour une conférence exceptionnelle

MONTRÉAL, le 1er mai 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (la Chambre) est fière d'annoncer la tenue d'un événement d'exception réunissant les astronautes de la mission Artemis II ‒ dont l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen ‒ accompagnés de Jenni Gibbons, astronaute de l'ASC qui a agi à titre de capcom d'Artemis et était responsable de guider l'équipage depuis le centre de contrôle lors de cette mission historique. Cette rencontre aura lieu le 15 mai, de 10 h à 11 h, à la Place des Arts.

« C'est avec une grande fierté que nous convions la communauté d'affaires montréalaise à cet échange unique. La mission Artemis II marque le retour de l'humain vers la Lune et représente un moment charnière pour l'exploration spatiale internationale. Offrir à nos membres un accès direct aux acteurs de cette aventure historique est une occasion exceptionnelle » , a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Au-delà de l'exploit scientifique, l'événement mettra en lumière les retombées concrètes de l'exploration spatiale pour l'économie. Les discussions porteront notamment sur les avancées en innovation, le développement technologique, les partenariats internationaux et les occasions d'affaires qui en découlent. La conférence sera également l'occasion de souligner le rôle du Canada dans le programme Artemis, ainsi que les perspectives qu'ouvrent les prochaines missions lunaires pour les entreprises, les centres de recherche et la relève d'ici.

« Accueillir à Montréal l'équipage de la mission Artemis II ‒ dont les astronautes de l'ASC Jeremy Hansen et Jenni Gibbons ‒ représente une occasion unique de rapprocher le milieu des affaires des grandes avancées scientifiques et technologiques qui façonneront notre avenir. Cet événement s'inscrit pleinement dans notre volonté de stimuler l'innovation, d'inspirer la relève et de positionner Montréal comme un pôle incontournable dans les chaînes de valeur de l'économie du savoir » , a conclu Isabelle Dessureault.

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À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de cet événement

L'événement est codéveloppé avec l'Agence spatiale canadienne, présenté par McGill et Sun Life, en collaboration avec Airbus, Concordia, HEC Montréal, ÉTS Montréal et Polytechnique, Rolls-Royce, TACT et la Place des Arts, à titre de partenaire hôte.

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SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]