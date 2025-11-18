MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de Claudine Bouchard, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec.

Claudine Bouchard mettra en lumière les défis liés à la demande croissante en électricité et abordera les perspectives qui permettront de positionner le Québec comme un acteur clé dans le paysage énergétique mondial. Deux ans après le lancement du Plan d'action 2035, cette tribune se veut un appel à la mobilisation afin de créer les partenariats qui permettront de continuer de changer ensemble le courant de l'histoire.

Mme Bouchard participera ensuite à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre.

Date : Mercredi 19 novembre 2025 Lieu : Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul-Riopelle

Montréal, QC

H2Z 1H5 Heure : De 11 h 30 à 13 h 45 Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Joanna Kanga, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou par téléphone au 438 464-0588.

Source : Joanna Kanga, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Tél. : 438 464-0588, [email protected]