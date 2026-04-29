Invitation aux médias ‒ Conférence de Charles Milliard
Nouvelles fournies parChambre de commerce du Montréal métropolitain
29 avr, 2026, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec (PLQ), présentée dans le cadre de sa série politique provinciale - À la une Pharmascience, à l'approche des élections provinciales 2026.
À cette occasion, Charles Milliard exposera la vision de son parti sur les grands enjeux économiques du Québec. Pour alimenter la discussion, la Chambre met de l'avant six leviers prioritaires visant à générer des résultats concrets et rapides :
- L'environnement d'affaires
- Le maintien des infrastructures
- L'accès au logement et son abordabilité
- La main-d'œuvre et l'accès aux talents
- La diversification des marchés
- La vitalité du centre-ville
L'allocution sera suivie d'un échange animé par Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre.
À la suite de leur discussion, M. Milliard se rendra disponible pour répondre aux questions des médias.
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Date :
Lieu :
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Vendredi 1er mai 2026
Hôtel Bonaventure Montréal
900, rue De La Gauchetière Ouest
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Heure :
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De 11 h 30 à 13 h 30
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Inscription :
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Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence
À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.
X : @chambremontreal
Pour poursuivre la discussion : #ccmm
SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]
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