Invitation aux médias ‒ Conférence de Charles Milliard

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec (PLQ), présentée dans le cadre de sa série politique provinciale - À la une Pharmascience, à l'approche des élections provinciales 2026.

À cette occasion, Charles Milliard exposera la vision de son parti sur les grands enjeux économiques du Québec. Pour alimenter la discussion, la Chambre met de l'avant six leviers prioritaires visant à générer des résultats concrets et rapides :

L'environnement d'affaires

Le maintien des infrastructures

L'accès au logement et son abordabilité

La main-d'œuvre et l'accès aux talents

La diversification des marchés

La vitalité du centre-ville

L'allocution sera suivie d'un échange animé par Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre.

À la suite de leur discussion, M. Milliard se rendra disponible pour répondre aux questions des médias.

Date : Lieu : Vendredi 1er mai 2026 Hôtel Bonaventure Montréal 900, rue De La Gauchetière Ouest

Montréal, QC

H5A 1E4 Heure : De 11 h 30 à 13 h 30 Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence

auprès d'Ariane Joazard-Bélizaire, stratège, Relations médias et

Communications numériques, à [email protected] ou au 514 669-6768.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]