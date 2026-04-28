Mise à jour économique : des signaux positifs pour la main-d'œuvre et le logement, mais l'allègement réglementaire tarde à suivre

Montréal, April 28, 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la mise à jour économique présentée par le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, et souligne les efforts du gouvernement fédéral pour maintenir une gestion rigoureuse des finances publiques dans un contexte mondial incertain.

« La réduction du déficit envoie un signal de discipline et est rassurante dans le contexte économique actuel. Face à une concurrence accrue entre les juridictions, nous devons plus que jamais protéger et renforcer nos fondamentaux : une main-d'œuvre qualifiée, un accès aux ressources, des marchés diversifiés et une fiscalité compétitive. C'est sur cette base que le Canada pourra continuer de favoriser l'investissement privé et soutenir sa croissance », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La création du Fonds pour un Canada fort marque une étape importante dans la manière dont le Canada aborde ses investissements stratégiques. Au-delà de l'enveloppe, c'est surtout le modèle qui mérite d'être salué ‒ un outil qui combine capital public, investissement privé et participation directe des citoyens à la création de richesse. C'est une approche plus moderne et mieux adaptée à la réalité économique actuelle. Nous suivrons de près et avec attention son déploiement », a déclaré Isabelle Dessureault.

« Toutefois, l'absence de mesures ciblées pour alléger le fardeau réglementaire et administratif qui freine l'innovation et la productivité des entreprises est préoccupante. Selon notre plus récent coup de sonde, il s'agit de la principale attente des entreprises envers les gouvernements. Nous réitérons donc notre appel à la mise en place d'un chantier national de coordination réglementaire réunissant les gouvernements fédéral, provincial et municipal. L'objectif doit être clair : éliminer les dédoublements, réduire les incohérences et moderniser en profondeur l'environnement d'affaires afin de le rendre plus simple, plus agile et plus propice à l'investissement. Nous comprenons qu'il s'agit d'une mise à jour économique, mais compte tenu de l'importance de l'allègement réglementaire pour la productivité, il est essentiel de voir émerger des mesures concrètes en ce sens », a ajouté Isabelle Dessureault.

Il est tout aussi crucial de lever les freins structurels à la croissance économique, notamment en matière de logement et d'accès aux talents. Or, l'abordabilité du logement, longtemps un atout socioéconomique du Canada, est aujourd'hui fragilisée.

« Dans un contexte de crise de l'abordabilité, le logement doit être reconnu comme une infrastructure socioéconomique essentielle. La Chambre accueille positivement les mesures annoncées pour stimuler la construction résidentielle, notamment l'investissement de 42 millions de dollars pour les logements préfabriqués et l'accélération du versement de prêts du Programme de prêts pour la construction d'appartements, qui est de 7 milliards de dollars. Ces initiatives vont dans la bonne direction. Nous ne pouvons pas nous permettre d'exclure des solutions : face à l'urgence, il faut avancer avec pragmatisme et mobiliser l'ensemble des leviers disponibles. Le recours au préfabriqué et à des outils de financement accessibles constitue une avancée importante, qui devra s'inscrire dans une approche globale visant à rétablir durablement l'abordabilité et à soutenir la capacité des entreprises à attirer les talents », a affirmé Isabelle Dessureault.

Dans cette perspective, la Chambre souligne également l'importance de soutenir la mobilité de la main-d'œuvre afin de répondre plus efficacement aux besoins du marché.

« L'accès à une main-d'œuvre qualifiée demeure un défi majeur pour les entreprises. Les initiatives pour recruter et former jusqu'à 100 000 travailleurs dans les métiers spécialisés, ainsi que l'investissement de 2 milliards de dollars en stages rémunérés, vont dans la bonne direction. Nous réitérons la nécessité d'une collaboration accrue entre les gouvernements fédéral et provincial pour mieux arrimer les politiques d'immigration », a conclu Isabelle Dessureault.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]