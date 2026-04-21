La Chambre salue la formation du nouveau Conseil des ministres et appelle à des actions rapides et ciblées pour soutenir la prospérité économique du Québec

MONTRÉAL, April 21, 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la formation du nouveau Conseil des ministres annoncée aujourd'hui par la première ministre, Christine Fréchette.

« Cette nouvelle équipe n'a pas de temps à perdre : on attend des décisions rapides qui débloquent des projets, facilitent l'investissement et envoient un signal clair que le Québec est un endroit où il est simple d'entreprendre et de croître. Ces ministres doivent amener l'appareil gouvernemental à suivre le rythme qu'ils voudront insuffler », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre.

La Chambre souligne l'importance de portefeuilles stratégiques pour l'économie, notamment ceux de Bernard Drainville à l'Économie, à l'Innovation et à l'Énergie, ainsi que de François Bonnardel à l'Immigration, deux leviers clés pour soutenir la croissance, l'investissement et l'accès à la main-d'œuvre.

« Dans un contexte économique marqué par l'incertitude, la stabilité des portefeuilles clés, notamment aux Finances et au Conseil du trésor, est un signal positif pour la communauté d'affaires. Cette stabilité doit maintenant se traduire rapidement par des gestes concrets pour stimuler l'investissement, améliorer la productivité et renforcer la compétitivité du Québec. Ce nouveau Conseil des ministres, paritaire et représentatif de toutes les régions du Québec, doit aussi être l'occasion de faire preuve d'audace et de mettre en place des solutions nouvelles pour hausser notre performance économique », a indiqué Isabelle Dessureault.

La Chambre souligne également le rôle stratégique de Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, dans un contexte où la performance économique du Québec repose sur une meilleure intégration de ses pôles économiques.

« Toutes les régions du Québec font partie d'une même chaîne de valeur, où chacune joue un rôle complémentaire, incluant la métropole. Miser sur cette interdépendance, c'est générer des retombées durables pour l'ensemble du Québec. Cette réalité doit guider les priorités économiques du gouvernement », a poursuivi Isabelle Dessureault.

La Chambre identifie trois leviers d'action prioritaires pour générer des résultats rapides : réduire les délais et simplifier les règles afin d'accélérer la livraison des projets; améliorer l'accès à la main-d'œuvre en arrimant mieux les politiques aux besoins du marché du travail; et recourir à des solutions de financement innovantes avec le secteur privé pour accélérer les projets structurants.

« Les entreprises n'ont pas besoin de grandes annonces, mais de décisions rapides qui débloquent des projets, facilitent l'embauche et accélèrent les investissements », a ajouté Isabelle Dessureault.

Une volonté de collaboration active

La Chambre réitère sa volonté de collaborer étroitement avec les ministres responsables des portefeuilles économiques, notamment Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux PME, Karine Boivin-Roy, ministre de l'Habitation, Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Cybersécurité et du Numérique, ainsi que François Bonnardel, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et leader parlementaire, afin de faire avancer rapidement des solutions concrètes.

« La communauté d'affaires est prête à livrer. Le rôle de l'État doit être clair : faciliter, accélérer et agir comme levier pour celles et ceux qui investissent et créent des emplois ici. Nous serons à la table des solutions dans le cadre d'un livre blanc qui sera dévoilé dans les prochaines semaines et qui proposera des leviers d'action concrets pour libérer le plein potentiel du Québec », a conclu Isabelle Dessureault.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 514 669-6768, [email protected]