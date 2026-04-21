/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Petit-déjeuner Deep Sky : éliminer le carbone ‒ une nouvelle frontière pour l'économie climatique/

MONTRÉAL, le 17 avril 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à un entretien avec Frédéric Lalonde, cofondateur de Deep Sky, et Alex Petre, cheffe de la direction.

Ils partageront la scène pour aborder les enjeux liés à l'accélération de la transition climatique et au rôle des entreprises dans la réduction de leur empreinte carbone. Ils mettront en lumière les innovations développées par Deep Sky, notamment la captation directe du CO₂, ainsi que les occasions d'affaires liées à l'économie climatique, tout en partageant leurs perspectives et le rôle du Canada et du Québec dans ce secteur.

Après leur conférence, ils participeront à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Date : Lieu : Mardi 21 avril 2026 DoubleTree par Hilton Montréal

1255, rue Jeanne-Mance, Montréal Heure : De 8 h 30 à 10 h Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès d'Ariane Joazard-Bélizaire, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou au 514 669-6768.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]