MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence d'Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC, qui marquera le lancement officiel de la Semaine de la PME BDC 2025.

Dans un contexte mondial en mutation rapide, Mme Hudon abordera les défis liés à la productivité, à l'innovation et à la compétitivité, ainsi que les occasions et leviers de croissance qui façonnent aujourd'hui l'économie des PME, tout en soulignant le rôle clé des entrepreneurs dans la création de valeur et la transformation de notre économie.

Elle participera ensuite à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre, autour des solutions concrètes pour soutenir les PME de la métropole dans cette nouvelle ère de croissance et d'innovation.

Date : Lundi 20 octobre 2025



Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth

900, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal, Québec

H3B 4A5



Heure : De 11 h 30 à 13 h 45



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre

présence auprès de Joanna Kanga, stratège, Relations médias et

Communications numériques, à [email protected] ou par téléphone au

438 464-0588.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

