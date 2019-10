Invitation aux médias - Conférence canadienne sur les parcs - Un événement inspirant sur les aires protégées

QUÉBEC, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Près de 400 participants d'horizons divers seront réunis au Centre des congrès de Québec du 7 au 9 octobre pour la 2e édition de la Conférence canadienne sur les parcs, sous le thème « Des parcs pour tous et tous pour les parcs ».

La programmation de la Conférence comprend une cinquantaine de présentations démontrant une vaste diversité d'intérêts, d'expertises et de contributions reliés aux parcs, notamment en matière de santé, d'éducation, de tourisme, de conservation et de plein air. Mentionnons la présence de conférenciers inspirants, de renommée mondiale, comme : Florence Williams, Sheila Watt-Cloutier, Alan Latourelle, Jonathan Baillie et bien d'autres!

Trois ministres du gouvernement du Québec prendront la parole lors de l'événement.

Soirée d'ouverture, 7 octobre, 17 h 55 : la ministre du Tourisme, Caroline Proulx

Début des présentations, 8 octobre, 8 h 20 : le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour , ainsi que la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest

Programmation complète : http://canadianparksconference.ca/fr/programmation

Dates : 7 au 9 octobre 2019



Heures : Voir programmation



Endroit : Centre des congrès de Québec

Prière de confirmer votre présence afin d'obtenir une accréditation média, en précisant à quel moment vous pensez être présent, à pageau.melanie@sepaq.com.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Mélanie Pageau, Conseillère en communication, Sépaq, 418 380-5875, poste 2265, pageau.melanie@sepaq.com

Related Links

http://www.sepaq.com