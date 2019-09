Invitation aux médias - Collation des grades de l'Université TÉLUQ - Serge Bouchard et Gilbert Paquette honorés

QUÉBEC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ invite les représentants des médias à la 22e édition de sa cérémonie de collation des grades, ce samedi 28 septembre au Centre Pierre-Péladeau à Montréal. Seront présents monsieur André G. Roy, directeur général par intérim, et madame Johanne Jean, présidente de l'Université du Québec.

À cette occasion, en plus des 310 diplômés des premier, deuxième et troisième cycles qui seront honorés, un doctorat honoris causa sera décerné à monsieur Serge Bouchard, anthropologue, auteur et animateur. Également, monsieur Gilbert Paquette, ancien ministre de la Science et de la Technologie dans le gouvernement de René Lévesque et un des fondateurs de l'Université TÉLUQ, sera nommé professeur émérite.

Le samedi 28 septembre 2019

À compter de 15 h

Centre Pierre-Péladeau

300, boulevard de Maisonneuve Est

Montréal (Québec) H2X 3X6

