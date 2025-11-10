Invitation aux médias - Cérémonie du Prix À part entière 2025

DRUMMONDVILLE, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la neuvième édition du Prix À part entière, l'Office des personnes handicapées du Québec convie les représentantes et représentants des médias à assister à la cérémonie du Prix. Lors de cet événement, cinq lauréates ou lauréats seront honorés, en plus de la deuxième personne récipiendaire du Prix Laurette-Champigny-Robillard. Au total, des bourses d'une valeur de 40 000 $ seront remises. Monsieur Stéphane Laporte, porte-parole du Prix, sera présent à l'événement. La cérémonie sera animée par madame Camille Chai.

Date : 18 novembre 2025

Heure : 16 h 30

Lieu : Monastère des Augustines, 77, rue des Remparts, Québec

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

Source :



Karine Lesage

Relationniste médias

Office des personnes handicapées du Québec

819 314-3549

Communications et entrevues

Mélissa Roy

Roy & Turner Communications

Mobile : 514 622-7255

[email protected]

SOURCE Office des personnes handicapées du Québec