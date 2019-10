Invitation aux médias - Cérémonie de signature du Partenariat 2020-2024 : pour des municipalités et des régions encore plus fortes

QUÉBEC, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, M. François Legault, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre des Finances, M. Eric Girard, invitent les représentantes et représentants des médias à la cérémonie de signature du Partenariat 2020-2024 : pour des municipalités et des régions encore plus fortes, qui aura lieu le 30 octobre.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés du président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers, du président de l'Union des municipalités du Québec, M. Alexandre Cusson, de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et du maire de Québec, M. Régis Labeaume.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Mercredi 30 octobre 2019



Heure : 16 h



Lieu : Salle du Conseil législatif (salon Rouge)

Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3



La cérémonie sera précédée d'un breffage technique aux médias.



Heure : 15 h



Lieu : Salle Evelyn-Dumas (1.30)

Édifice Pamphile-Le May

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Les représentantes et représentants des médias qui désirent assister à cette cérémonie doivent se procurer une accréditation en acheminant une demande à accreditations@assnat.qc.ca.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Fanny Beaudry-Campeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Finances, 418 576-2786

