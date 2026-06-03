Invitation aux médias -Cérémonie de remise des prix Harfang des neiges et de la Reconnaissance Maud-Maloney-Watt

Nouvelles fournies par

Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

03 juin, 2026, 09:00 ET

QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, invite les représentants des médias à la huitième cérémonie de remise des prix Harfang des neiges, qui a pour but de reconnaître l'engagement et la contribution de personnes ou d'organisations œuvrant à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune au Québec.

Par la même occasion, 24 femmes recevront la Reconnaissance Maud-Maloney-Watt, qui souligne leur implication dans le domaine des activités de chasse, de pêche, de piégeage et de gestion faunique au Québec.

Date :          

Le jeudi 4 juin 2026



Heure :

17 h 45


Lieu :

Québec

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 4 juin 2026, à 13 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.

Source :

Information :


Simon Savignac

Directeur des communications

Cabinet de la ministre de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, 

de la Faune et des Parcs 

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Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques, de la

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

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