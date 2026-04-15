Invitation aux médias - Cérémonie d'ouverture du Salon Industriel du Centre-du-Québec : l'innovation et le savoir-faire industriel québécois à l'honneur

QUÉBEC, le 15 avril 2026 /CNW/ - L'équipe des Salons Industriels a le plaisir de vous convier à la cérémonie d'ouverture officielle du Salon Industriel du Centre-du-Québec (SIC), qui se tiendra le mercredi 22 avril 2026 au Centrexpo Promutuel Assurance.

Cet événement inaugural, spécialement organisé pour les médias et les dignitaires de la région, marquera le lancement de cette deuxième édition tant attendue du Salon. Plus de 300 entreprises œuvrant dans les secteurs industriel, manufacturier et des grands travaux seront réunies pour faire découvrir leurs innovations, produits et solutions de pointe.

Pour l'occasion, nous aurons l'honneur d'accueillir M. Jean-François Houle, maire de la Ville de Drummondville, ainsi que nos précieux partenaires : le CNIMI, Drummond Économique, les MMCQ et STIQ.

Date : 22 avril 2026 Heure : 11 h 00 Lieu : Centrexpo Promutuel Assurance de Drummondville

Visite VIP

Après la cérémonie, une visite VIP guidée du Salon sera offerte aux invités présents. Vous pourrez ainsi découvrir en primeur les nouveautés des exposants : équipements spécialisés, robotique, technologies de manutention et d'entretien, outillage, solutions numériques industrielles et beaucoup plus.

Zone média

Le SIC 2026 s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur, un véritable catalyseur d'innovation et de croissance. Les représentants des médias sont invités à s'inscrire dès maintenant via notre site : www.salonsindustriels.com/zone-medias/.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province et l'éditeur du Magazine MCI.

SOURCE Salons Industriels

Renseignements : Éric Pageau, Président, Groupe Pageau, 418 623-3383, poste 4, [email protected], www.groupepageau.com