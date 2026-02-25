Dévoilement officiel de la programmation - L'intelligence artificielle et la productivité au cœur du Salon Industriel du Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Le Salon Industriel du Centre-du-Québec (SIC), qui se tiendra les 22 et 23 avril 2026 au Centrexpo Promutuel Assurance, est de retour pour une sixième édition très attendue. Véritable rendez-vous incontournable du secteur manufacturier québécois, l'événement réunira plus de 300 exposants et plus de 2 000 visiteurs provenant des quatre coins du Québec.

Pendant deux jours, la région deviendra le centre névralgique de l'innovation industrielle. Le salon offrira une plateforme privilégiée pour découvrir les dernières avancées technologiques, échanger sur les meilleures pratiques, faire des achats stratégiques en services et équipements et identifier des solutions concrètes pour améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises.

« En plus de mettre en valeur nos entreprises industrielles, l'événement générera des retombées économiques importantes pour la région de Drummondville et contribuera au rayonnement du Centre-du-Québec comme pôle industriel stratégique », mentionne Éric Pageau, promoteur de l'événement.

Une programmation riche et inspirante

Le SIC 2026 propose une programmation de conférences de haut niveau, animées par des experts reconnus issus des milieux des affaires, de l'intelligence artificielle, des technologies et de l'entrepreneuriat.

Parmi les conférenciers, notons la présence de Judith Fetzer, cofondatrice de Cook It et dragonne invitée à l'émission Dans l'œil du Dragon, qui partagera un témoignage inspirant sur la résilience entrepreneuriale. Le public pourra également assister à la conférence de Bruno Guglielminetti, conférencier, formateur et consultant numérique, qui présentera les grandes tendances numériques qui façonneront l'avenir des entreprises.

Mercredi 22 avril 2026

13 h 00 - Efficacité énergétique industrielle : Transformer vos coûts en avantage compétitif - Soteck Clauger

- Soteck Clauger 14 h 00 - Manufacturier 2026 : productivité, acquisitions et compétitivité en contexte nord-américain - Frédérico Panetta

- Frédérico Panetta 15 h 00 - Innover sans freiner la production : stratégies pragmatiques pour les PME industrielles - CNIMI

- CNIMI 16 h 00 - De la croissance à la chute : la résilience au cœur de l'entrepreneuriat - Judith Fetzer

- Judith Fetzer 17 h 30 - Le nouveau parcours d'achat B2B - Parkour3

Jeudi 23 avril 2026

11 h 00 - 5 secrets pour attirer les talents… même en pénurie de main-d'œuvre - Planfort

- Planfort 12 h 00 - De la donnée à la décision intelligente : transformer l'usine et l'énergie grâce au numérique - CNIMI

- CNIMI 13 h 00 - Les dernières tendances numériques en affaires - Bruno Guglielminetti

- Bruno Guglielminetti 14 h 30 - Simplifier la maintenance de ses équipements à l'aide de l'intelligence artificielle - Binder

« Le Salon Industriel du Centre-du-Québec est devenu un rendez-vous stratégique pour les manufacturiers qui souhaitent améliorer leur productivité et accélérer leur transformation numérique », souligne M. Pageau.

Dans un contexte où l'intelligence artificielle, l'automatisation et la pénurie de main-d'œuvre transforment rapidement le secteur manufacturier, le SIC 2026 offrira aux entreprises des solutions concrètes pour demeurer compétitives.

L'entrée est gratuite et donne accès à toutes les conférences et activités. Les visiteurs sont invités à réserver leur place dès maintenant au www.salonsindustriels.com.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province et l'éditeur du Magazine MCI.

Renseignements : Éric Pageau, Président, Groupe Pageau, 1 800 387-3383, poste 4, [email protected], www.groupepageau.com