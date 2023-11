Invitation aux médias : Assistez à la 3e édition des Assises québécoises de l'économie circulaire présentée par RECYC-QUÉBEC

QUÉBEC, le 13 nov. 2023 /CNW/ - RECYC-QUÉBEC invite les représentantes et représentants des médias à la 3e édition des Assises québécoises de l'économie circulaires .

Descriptif de l'événement :

Événement phare de l'économie circulaire au Québec, les Assises sont une occasion unique pour faire un état des lieux, partager des initiatives innovantes, réseauter et identifier les opportunités pour les entreprises, les municipalités et tout autre type d'organisation intéressée à l'économie circulaire.

Cette année, la programmation s'articule autour du passage à l'action pour déployer la circularité : les étapes de mise en œuvre, les ressources et les outils à la disposition, les défis et les solutions, etc.

L'événement se déroulera le 21 novembre prochain au Palais des congrès de Montréal.

Date Le 21 novembre 2023

Heure De 8h30 à 17h00

Endroit Palais des congrès de Montréal (salles 517 et 518)

Pour en savoir plus sur la programmation :

https://assises.recyc-quebec.gouv.qc.ca/

