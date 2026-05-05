MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal convie les représentants des médias à son assemblée publique annuelle. À cette occasion, la présidente du Conseil d'administration, Marie-Hélène Nolet, le président-directeur général, Yves Beauchamp, et le chef de la direction financière, Aymeric Dussart, présenteront une revue des activités ainsi que les résultats financiers audités de la société pour l'exercice 2025.

Cette séance se tiendra en présentiel à l'Auditorium de la Grande Bibliothèque.

Grande Bibliothèque

475, boulevard De Maisonneuve Est

Montréal, Québec, H2L 5C4

Veuillez noter qu'une rencontre de presse en présentiel suivra l'assemblée. Les représentants des médias intéressés à participer doivent confirmer leur présence au [email protected].

Pour mémoire

QUOI : Assemblée publique annuelle d'ADM Aéroports de Montréal



QUAND : Jeudi 7 mai 2026, à 10 h



OÙ : Auditorium de la Grande Bibliothèque



INSCRIPTION : www.admtl.com

RSVP (rencontre de presse) Au plus tard le 7 mai, à 9 h à [email protected]

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : Affaires publiques et communications, Tel. : 514 394-7304, [email protected]