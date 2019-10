Invitation aux médias - Après-midi de réflexion sur les travaux de la Commission Viens

VAL-D'OR, QC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) invite les représentants des médias à assister à un Après-midi de réflexion sur les travaux de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (Commission Viens), une initiative de Mme Suzy Basile et Me Sébastien Brodeur-Girard, professeurs à l'École d'études autochtones.

Cet évènement sera l'occasion d'entendre des témoignages sur l'expérience vécue lors de la Commission par certains de ses membres, de prendre part aux réflexions sur les constats et les impacts de celle-ci, particulièrement à Val-d'Or et dans la région abitibienne, et de réfléchir les appels à l'action dans une perspective académique.

Date : Mardi 22 octobre

Heure : 13 h à 17 h

Lieu : Pavillon des Premiers-Peuples du campus de l'UQAT à Val-d'Or (Salle aux usages multiples - SUM)

675, 1re Avenue, Val-d'Or

Diffusion à distance

Il sera aussi possible de visionner l'évènement à distance sur le Web. La procédure sera envoyée aux personnes ayant confirmé leur présence.

Participants

Honorable Jacques Viens, commissaire

Manon Champagne, vice-rectrice à l'enseignement, à la recherche et à la création, UQAT

Vincent Rousson, vice-recteur adjoint au développement de services et de partenariats, UQAT

Janet Mark, coordonnatrice des dossiers autochtones à la Formation continue à l'UQAT ayant participé à la Commission, à titre de coordonnatrice des relations avec les Autochtones

Suzy Basile, professeure à l'École d'études autochtones à l'UQAT ayant participé à la Commission, à titre de codirectrice du secteur de la recherche

Frédérique Cornellier, agente de recherche à l'UQAT ayant participé à la Commission, à titre de codirectrice du secteur de la recherche

Me Sébastien Brodeur-Girard, professeur à l'École d'études autochtones à l'UQAT ayant participé à la Commission, à titre de codirecteur du secteur de la recherche et membre de l'équipe juridique

Édith Cloutier, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or

