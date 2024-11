INVITATION AUX MÉDIAS - ANNONCE : UN DON HISTORIQUE À LA FONDATION DU CHU DE QUÉBEC

QUÉBEC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce concernant un don majeur remis à la Fondation du CHU de Québec, pour le Centre intégré de cancérologie du CHU de Québec-Université Laval (CHU). Il s'agit du plus important don corporatif jamais recueilli par la Fondation pour réaliser sa mission auprès du CHU.

Cette annonce sera faite en présence du président et chef de la direction de Québecor, M. Pierre Karl Péladeau, de M. Francis Morin, président et chef de la direction par intérim de la Fondation et de M. Martin Beaumont, président-directeur général du CHU.

Pour participer à l'événement, les journalistes, photographes et caméramans doivent s'inscrire au préalable en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à l'annonce.

Date : Mardi 3 décembre 2024

Heure : Arrivée à 10 h, début de l'annonce à 10 h 30

Lieu : Centre intégré de cancérologie - en présentiel uniquement

Source et information : Anne-Lise Fréchette, Directrice des communications et du marketing, Fondation du CHU de Québec, 418 525-4444 poste 88904 / 418-932-2281 (cellulaire), [email protected]