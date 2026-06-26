INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce majeure concernant l'avenir énergétique du Québec

Nouvelles fournies par

Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

26 juin, 2026, 14:00 ET

VARENNES, QC, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, ainsi que le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, invitent les représentants des médias à une annonce majeure concernant l'avenir énergétique du Québec.

Date :

Le 30 juin 2026


Heure : 

9 h


Endroit

Varennes

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]

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