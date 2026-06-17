INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce importante en matière de logements sociaux et abordables à Montréal

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les représentantes et représentants des médias à une mêlée de presse et à une visite du premier chantier de logements sociaux et abordables hautement préfabriqués à Montréal.

L'activité se déroulera le 18 juin 2026 en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Caroline Braun, et d'autres partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 18 juin 2026, 13 h.

Les personnes qui souhaitent visiter les logements en construction doivent être équipées de leurs propres bottes de sécurité à bouts renforcés.

DATE : 18 juin 2026 HEURE : 14 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la, ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]