INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENTS ABORDABLES EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Habitation
02 juil, 2026, 11:43 ET
ROUYN-NORANDA, QC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Rouyn-Noranda invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration de logements abordables à Rouyn-Noranda.
L'activité se déroulera le vendredi 3 juillet en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, du maire de Rouyn-Noranda, M. Gilles Chapadeau, et d'autres partenaires du milieu.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 3 juillet, 14 h.
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DATE : 3 juillet 2026
HEURE : 15 h
ENDROIT : Rouyn-Noranda
L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation
Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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