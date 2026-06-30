Construction de 70 logements sociaux et abordables pour des aînés autonomes à Blainville

BLAINVILLE, QC, le 30 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Blainville et l'organisme Manoir Blainville II ont souligné aujourd'hui la mise en chantier du Manoir Blainville II, un immeuble de 70 logements sociaux et abordables qui sera destiné à des aînés autonomes à Blainville. Cette initiative représente un investissement totalisant plus de 29,6 millions de dollars.

Jo-Kirby Olongbo cheffe de projet de bâtir son quartier, Marie-Claude Collin conseillère municipale à Blainville, Madelaine Chenette députée de Thérèse-De Blainville, Liza Poulin mairesse de Blainville , Karine Boivin Roy, ministre responsable de l’Habitation, Mario Laframboise député de Blainville et Guylaine Ménard DG du Manoir Blainville Crédit photo : Ville de Blainville (Groupe CNW/Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation)

Le Manoir Blainville II a bénéficié d'une subvention de près de 13,4 millions de dollars par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Cette somme découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des investissements équivalents annoncés par Québec. La Ville de Blainville a, pour sa part, accordé plus de 4,8 millions de dollars à ce projet.

Cette mise en chantier a été soulignée par la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, par la secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État et députée de Thérèse-De Blainville, Mme Madeleine Chenette, par le président de la Commission des finances publiques et député de Blainville, M. Mario Laframboise, par la mairesse de Blainville, Mme Liza Poulin, par la directrice générale de Bâtir son quartier, Mme Edith Cyr, par la conseillère municipale, Mme Marie-Claude Collin, et par l'équipe du Manoir Blainville II.

Citations :

« Permettre aux aînés de demeurer le plus longtemps possible dans un milieu de vie adapté à leurs besoins est une priorité pour notre gouvernement. Le Manoir Blainville II est un exemple concret de notre volonté d'augmenter l'offre de logements sociaux et abordables tout en offrant aux personnes aînées des milieux de vie de qualité, près de leur famille et de leur communauté. C'est exactement le type de projets que nous voulons multiplier partout au Québec pour répondre aux besoins croissants en habitation. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis fier que notre gouvernement ait participé à ce projet. Le Manoir Blainville II, qui verra bientôt le jour, fera une réelle différence pour les aînés de Blainville. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - des communautés où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement est déterminé à accélérer la création de logements pour répondre aux besoins des personnes aînées. Ce projet démontre la force de nos partenariats et l'efficacité des outils que nous avons mis en place pour livrer plus de logements, plus rapidement, car construire des logements sociaux, c'est construire de la dignité, de la stabilité et de l'espoir pour plusieurs familles de la circonscription de Blainville. »

Mario Laframboise, président de la Commission des finances publiques et député de Blainville

« Notre gouvernement est déterminé à offrir des solutions en matière de logement pour les gens de Blainville. Le soutien au Manoir Blainville II est un exemple concret de notre engagement. Je suis fière de notre participation à ce projet et de la différence concrète qu'il fera pour les aînés de la communauté. »

Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État et députée de Thérèse-De Blainville

« Le Manoir Blainville II est une excellente nouvelle pour nos aînés et pour toute notre communauté. Au-delà des logements qui seront construits, c'est la qualité de vie de dizaines de citoyens qui sera améliorée. Ce projet démontre tout ce que nous pouvons accomplir lorsque les gouvernements, le milieu communautaire et la Ville unissent leurs efforts autour d'un objectif commun. »

Liza Poulin, mairesse de Blainville

« Depuis 2017, le Manoir Blainville s'engage à offrir aux aînés un milieu de vie de qualité leur permettant de demeurer près de leur famille et de leur communauté. Avec le projet Manoir Blainville II, cette mission se poursuit en créant de nouvelles places favorisant le bien-être, l'autonomie et la lutte contre l'isolement des aînés. »

Marie-Claude Collin, conseillère municipale à Blainville

« La création de ces 70 logements sociaux et abordables est une réponse concrète pour offrir des milieux de vie sécuritaires, dignes et adaptés aux personnes aînées de Blainville. L'équipe de Bâtir son quartier salue la vision et l'engagement du conseil d'administration du Manoir Blainville et est particulièrement fière de mettre son expertise en développement immobilier communautaire au service d'un projet aussi porteur, solidaire et ancré dans les besoins de la communauté. »

Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

« Nous sommes très heureux de voir enfin se concrétiser la construction du Manoir Blainville II. Ce nouvel immeuble est la réalisation de plusieurs mois de préparation ayant pour but de créer un milieu de vie abordable et attirant pour les aînés. En venant s'ancrer au cœur de la ville qui leur est chère, ils seront ainsi partie prenante de la communauté blainvilloise. »

Le conseil d'administration du Manoir Blainville II

Fait saillant :

Pas moins de 43 locataires de l'immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution à leur loyer à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Blainville.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-7770, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information :Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]