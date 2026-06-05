Invitation aux médias - Annonce en matière d'adaptation climatique

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Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

05 juin, 2026, 08:00 ET

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, et la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant une annonce en matière d'adaptation climatique.

Pour l'occasion, elles seront accompagnées de la mairesse de la Ville de Longueuil, Mme Catherine Fournier.

Date : le lundi 8 juin 2026

Heure de la conférence de presse : 13 h

Lieu : Longueuil

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le lundi 8 juin, à 10 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.

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Simon Savignac

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