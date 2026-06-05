INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce en habitation à Salaberry-de-Valleyfield

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, Desjardins et l'organisme Ambition Habitation invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant la construction de logements abordables à Salaberry-de-Valleyfield.

L'activité aura lieu en présence de M. Claude Reid, whip adjoint et député de Beauharnois, de M. Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield, de M. Yannick Laviolette, directeur général et chef Logement abordable Desjardins, et de Mme Édith Gariépy, présidente du conseil d'administration d'Ambition Habitation.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 8 juin, 10 h.

DATE : Lundi 8 juin 2026 HEURE : 11 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]