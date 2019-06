Invitation aux médias - Annonce du 1 000e logement communautaire réalisé grâce au Fonds d'Investissement de Montréal mis en place par Mme Phyllis Lambert

MONTRÉAL, le 3 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les partenaires du Fonds d'Investissement de Montréal (FIM) invitent les représentants des médias à l'annonce de l'atteinte de plus de 1 000 logements communautaires réalisés depuis la mise en place du FIM en 1997. Cet outil financier a été créé à l'initiative de madame Phyllis Lambert et implique la contribution d'investisseurs engagés à préserver le parc immobilier abordable à Montréal et à soutenir la mixité sociale.

L'événement se déroulera en présence de Madame Phyllis Lambert, de monsieur Robert Beaudry, Membre du comité exécutif, Développement économique et commercial, habitation, design, du président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ monsieur Normand Bélanger, du président de la Fondation Lucie et André Chagnon monsieur Jean-Marc Chouinard et de représentants de la SHAPEM et de la SOCAM.

Date : le 7 juin 2019 Heure : 10 h 30 à 12 h Lieu : Chalet- Parc du Pélican, 2590 Rue Masson, Montréal, QC H1Y 1V9 Porte-parole : Madame Phyllis Lambert et les autres représentants seront disponibles pour des entrevues sur le sujet

